Скидки и кешбэк. Зачем нужна карта москвича

Сегодня картой москвича владеют почти пять миллионов жителей столицы. К дисконтной программе для держателей присоединились уже около 7,5 тысячи партнеров. Они помогают горожанам экономить при покупке продуктов, лекарств и других товаров, предоставляя свои скидки. Подробнее о карте и ее привилегиях – в материале Москвы 24.

Что за карта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карта москвича – это единый инструмент получения социальной поддержки в Москве. Она представляет собой именную банковскую карту с платежной системой "Мир". Карта выдается льготным категориям населения Москвы: пенсионерам, студентам, школьникам, беременным женщинам, членам многодетных семей, получателям жилищных субсидий и иных мер социальной поддержки.

С ее помощью можно записаться к врачу, получить пенсии и выплаты, экономить на общественном транспорте и некоторых товарах и услугах. На нее записаны проездной "Тройка", медицинское и банковское приложения. По карте можно получить скидку в торгово-сервисных предприятиях Москвы. Также карта позволяет использовать электронно-цифровую подпись для получения госуслуг в электронном виде.



Эдуард Лысенко глава департамента информационных технологий Картой москвича владеют почти пять миллионов жителей столицы. И, по нашим данным, большинство из них пользуется программой предоставления скидок по карте. Эта программа по популярности опережает даже транспортное приложение, которым пользуются 90% владельцев карт.

Скидки и льготы

К дисконтной программе для держателей карты москвича присоединились уже около 7,5 тысячи партнеров. Скидки можно получить в 1300 аптеках, 1000 продовольственных магазинах и 200 магазинах детских товаров. Также горожане с помощью карты экономят на покупке одежды и обуви, парфюмерии и косметики, на походах в кафе, фитнес-клубы, кинотеатры и медицинские учреждения, в том числе ветеринарные клиники.

С 2019 года предусмотрены скидки даже на покупку цветов и бытовой техники. Льготные тарифы по карте предлагают некоторые сотовые операторы. Сэкономить также можно при оплате услуг образования, ЖКХ и штрафов ГИБДД: держатели карты москвича могут сделать это, оплачивая услуги на сайте mos.ru без комиссии по ее реквизитам.

Обычно скидка составляет 3–5%, однако иногда она доходит и до 30%. Некоторые партнеры позволяют обладателям карты бесплатно посетить культурные мероприятия или спортивные объекты.

Чтобы получить скидку, нужно всего лишь предъявить карту перед оплатой покупки или услуги. Посмотреть, где получить скидку, можно здесь.

"Деньги назад"

С января прошлого года социальные карты подключили к кешбэку платежной системы. Сам термин буквально означает "деньги назад": карты москвича возвращают владельцам деньги при покупке. Максимальный размер кешбэка составляет 20% от стоимости покупки, то есть горожане могут получить назад до пятой части потраченных денег.

Кто может оформить карту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оформить карту москвича для льготника могут пенсионеры, люди предпенсионного возраста (женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), москвичи с инвалидностью, дети и один из родителей в многодетной семье, почетные доноры, ветераны, военнослужащие и другие льготники, зарегистрированные в Москве.

Карту москвича для студента могут оформить учащиеся дневного отделения специалитета, бакалавриата или магистратуры, а также аспиранты и ординаторы. Вуз должен иметь государственную аккредитацию и находиться в Москве. В случае, если учащийся имеет московскую регистрацию, вуз может находиться за пределами столицы.

Оформить карту москвича для школьника могут учащиеся очной формы школ или колледжей (муниципальных, федеральных и частных), расположенных в Москве и имеющих государственную аккредитацию, а также учащиеся очной формы школ или колледжей, имеющих государственную аккредитацию, но расположенных не в Москве, если сам учащийся зарегистрирован в столице.

Карту москвича для будущей матери могут оформить беременные женщины, зарегистрированные в столице и вставшие на учет в поликлинику до 20-й недели беременности.

Карту москвича для сотрудника МВД могут оформить работники ведомства. Также такую карту москвича могут иметь граждане, которые получают жилищные субсидии и стоят на учете в Городском центре жилищных субсидий.

Информацию о том, какие документы нужны для оформления карты и где их подавать, можно найти на mos.ru.

