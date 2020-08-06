В Москве закроют единственный в России монорельс – СМИ

Московский монорельс, проходящий от станции "Тимирязевская" до улицы Эйзенштейна, планируют закрыть из-за его низкой экономической эффективности. Такая информация появилась в СМИ, однако официального решения еще не принято. При ежегодных затратах на содержание в 800 миллионов рублей у ветки всего 39 постоянных пассажиров. Вспоминаем, как создавался и развивался единственный в России монорельс.

16 лет службы

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Строительство монорельса началось 19 лет назад – в августе 2001 года. К июню следующего года монорельс над трамвайными путями на улице Академика Королева был возведен. После чего начались работы по сооружению станции "Улица Академика Королева", а в апреле 2003 года – станции "Тимирязевская". В декабре того же года на монорельсе обкатали первый экземпляр подвижного состава.

Открытие линии переносилось два раза. Впервые его запланировали на начало февраля 2004 года, однако было решено перенести запуск на 23 февраля. В ходе испытательных работ 21 февраля произошла авария: вагон сорвал порядка 15 метров контактного рельса в районе станции "Улица Академика Королева". Поэтому дату открытия новой линии вновь перенесли.

Первые пассажиры сели в вагон московского монорельса 20 ноября 2004 года. Сначала поездки проходили в экскурсионном режиме – c 10 до 16 часов и интервалом движения в 30 минут. На линии работали два состава, а стоимость проезда составляла 50 рублей для взрослых и 25 рублей – для школьников. В июле 2005 года интервал движения сократили до 20–23 минут, а время работы увеличилось с 8 утра до 8 вечера. Для входа пассажиров открыли станции "Выставочный центр" и "Телецентр".

Экскурсионный и транспортный режим

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

К первому кварталу 2007 года была отлажена эксплуатация монорельсовой дороги в полуавтоматическом режиме. Также были проведены специальные работы для обеспечения удобства эвакуации пассажиров в чрезвычайных ситуациях. В январе 2008 года монорельс перешел в транспортный режим работы. Пассажиры могли воспользоваться линией с 7 утра до 11 вечера, а цены снизились с 50 до 19 рублей за одну поездку. Появились проездные билеты.

Уже за первую неделю работы монорельса в режиме общественного транспорта на нем совершили поездки более 37 тысяч человек. Это в три раза больше, чем когда линия работала в экскурсионном режиме. За первые полтора месяца работы в транспортном режиме количество пассажиров на монорельсе увеличилось в семь раз.

За годы службы столичной надземной линии ею воспользовались миллионы пассажиров. Но с развитием транспортной системы Москвы многие горожане пересели на станции МЦК и новый участок Люблинско-Дмитровской линии. Пассажиропоток на монорельсе резко упал. В начале 2017 года линию снова перевели в экскурсионный режим.

Пока, монорельс!

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Монорельс был единственным представителем надземной железной дороги не только в Москве, но и во всей России. Однако стоимость строительства составила 6,5 миллиарда рублей, а обслуживание путей обходится городу в 800 миллионов рублей. При этом постоянных пассажиров у монорельса протяженностью почти 5 километров осталось всего 39 человек.

"Сейчас живем в тех условиях, что есть, – сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. – Монорельс ездит в экскурсионном режиме – раз в полчаса. Мы обсуждаем разные варианты дальнейшей судьбы монорельса, но пока никаких решений не принято. К сожалению, это очень затратный и при этом бесперспективный в существующем виде транспорт. За год монорельс перевозит всего 1,5 миллиона пассажиров – столько, сколько МЦК за три дня".

Пару лет назад поезд собирались спустить на землю и совместить с трамвайными линиями, а прямо на путях разместить парк развлечений. В своих проектах архитекторы предлагали создать на путях оранжерею, спортивные и детские площадки, бассейны, кафе, а также висящий сад с качелями и гамаками. В апреле 2020 года стало известно, что от идеи отказались.