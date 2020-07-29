Эксперт напомнил, как провозить велосипед в столичном транспорте

В столице достаточно удобно передвигаться по городу на двух колесах. Для этого есть велодорожки, во многих районах открыты станции велопроката, а также буквально у каждого магазина и офиса установлены специальные парковки для байков. Но для путешествий из одной части Москвы в другую иногда приходится пользоваться общественным транспортом. Рассказываем, как правильно провозить велосипед в метро, автобусах и электричках.



Автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи

Во всем наземном городском транспорте велосипеды можно перевозить бесплатно из расчета один байк на одного человека. Заносить велосипед лучше через средние двери после того, как из салона выйдут пассажиры.

Поставить своего железного коня следует на накопительной площадке, чтобы не мешать другим людям в салоне. Также рекомендуется придерживать его во время движения и воздержаться от поездок в часы пик.



Метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Согласно правилам пользования Московским метрополитеном, перевозить велосипеды в подземке нельзя, за исключением складных и детских. Поэтому обычный байк следует разобрать и упаковать.

"Есть специальные велосипедные чехлы. Соответственно, велосипед убирается в этот чехол, так он никого не испачкает... Как только байк убирается в чехол, он становится багажом", – объяснил руководитель велоклуба "32 спицы" Константин Маркачев.

Для этого нужно снять переднее колесо и развернуть руль на 90 градусов. Раму и все остальные детали велосипеда необходимо убрать в сумку или чехол. Провезти его бесплатно можно, если сумма длины, ширины и высоты будет не более 150 сантиметров. В остальных случаях нужен отдельный билет. Такие правила действуют и на монорельсе.

В вагонах Московского центрального кольца (МЦК) велосипеды можно провозить бесплатно. "Там сделаны специальные парковки в вагонах", – добавил Маркачев.



Они обычно размещаются в первом и последнем вагонах состава. Входить в поезд с велосипедом следует через двери с соответствующей иконкой, которая дублируется напольной разметкой на самой платформе. В вагоне для велосипедов установлены специальные крепления, где можно зафиксировать колесо и сесть рядом.



МЦД, аэроэкспресс и электричка

Провезти железного коня на МЦД можно бесплатно. Для удобства в поездах "Иволга" есть специальные крепления, которые находятся в головных вагонах по четыре в каждом. Чтобы провезти велосипед по маршрутам диаметров в границах зон "Центральная" и "Пригород", необходимо оформить бесплатный билет в кассах на станциях МЦД.

Похожие правила действуют и в электричках. Перевезти велосипед можно в тамбуре или в салоне поезда бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, поскольку в это время пассажиров немного. Для этого перед поездкой нужно получить бесплатный билет для байка в пригородной кассе или в автомате.

"Довольно много места в электричках возле передних сидений", – подчеркнул Маркачев.

Кроме того, он напомнил, что в часы пик за провоз велосипеда придется заплатить. В зависимости от маршрута и количества поездок билет будет стоить не менее 60 рублей. При этом если у вас есть абонементный билет на месяц, то можно воспользоваться "Велоопцией" и перевозить свой байк со скидкой.

С двухколесным другом бесплатно пустят в аэроэкспресс, однако перевозить его придется в тамбуре поезда.



Федотов Анатолий, Соболева Илона