На платформах МЦК нанесли разметку в местах остановки вагонов

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На 26 станциях Московского центрального кольца (МЦК) нанесли специальную разметку в местах остановки каждого вагона, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Где открываются двери, можно понять по ярко-желтой разметке, специальные пиктограммы выделяют места остановки вагонов, в которых есть крепления для инвалидных колясок и велосипедов.

Сейчас разметка есть на станциях Деловой центр, Кутузовская, Лужники, Площадь Гагарина, Крымская, Верхние Котлы, Шоссе Энтузиастов, Белокаменная, Ростокино, Ботанический Сад, Хорошево, Шелепиха, Бульвар Рокоссовского, Локомотив, Измайлово, Соколиная Гора, Андроновка, Угрешская, Дубровка, Автозаводская, ЗИЛ, Зорге, Панфиловская, Стрешнево, Балтийская и Коптево.

До конца августа разметка появится на платформах остальных станций МЦК: Владыкино, Нижегородская, Новохохловская, Лихоборы и Окружная.

Также на станциях МЦК планируется заменить бумажные указатели и карты с названиями станций на лайтбоксы.

Сейчас световые панели установлены на станции Лужники. Полностью навигацию обновят до конца лета.

Ранее сообщалось, что до конца года платформу железнодорожной станции Ленинградская перенесут ближе к МЦК. На объекте уже установили лифты и эскалаторы, завершаются работы по фасадам и наладке инженерных систем.