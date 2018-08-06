На платформах МЦК нанесли разметку в местах остановки вагонов

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
На 26 станциях Московского центрального кольца (МЦК) нанесли специальную разметку в местах остановки каждого вагона, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Где открываются двери, можно понять по ярко-желтой разметке, специальные пиктограммы выделяют места остановки вагонов, в которых есть крепления для инвалидных колясок и велосипедов.
Сейчас разметка есть на станциях Деловой центр, Кутузовская, Лужники, Площадь Гагарина, Крымская, Верхние Котлы, Шоссе Энтузиастов, Белокаменная, Ростокино, Ботанический Сад, Хорошево, Шелепиха, Бульвар Рокоссовского, Локомотив, Измайлово, Соколиная Гора, Андроновка, Угрешская, Дубровка, Автозаводская, ЗИЛ, Зорге, Панфиловская, Стрешнево, Балтийская и Коптево.
До конца августа разметка появится на платформах остальных станций МЦК: Владыкино, Нижегородская, Новохохловская, Лихоборы и Окружная.
Также на станциях МЦК планируется заменить бумажные указатели и карты с названиями станций на лайтбоксы.
Сейчас световые панели установлены на станции Лужники. Полностью навигацию обновят до конца лета.
Ранее сообщалось, что до конца года платформу железнодорожной станции Ленинградская перенесут ближе к МЦК. На объекте уже установили лифты и эскалаторы, завершаются работы по фасадам и наладке инженерных систем.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: