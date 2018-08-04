Платформу ж/д станции Ленинградская перенесут к МЦК до конца года

4 августа, 14:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Платформу железнодорожной станции Ленинградская перенесут к Московскому центральному кольцу (МЦК) до конца 2018 года. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Для интеграции МЦК и Рижского направления железной дороги сейчас ведутся работы по переносу остановочного пункта "Ленинградская" к МЦК. В настоящее время на объекте завершаются основные строительно-монтажные работы по первому этапу проекта", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Хуснуллин уточнил, что к настоящему моменту уже выполнен монтаж лифтов и эскалаторов, завершаются работы по фасадам и наладке инженерных систем.
Заммэра добавил, что в рамках второго этапа, в 2019 году планируется строительство северного вестибюля ТПУ МЦК "Стрешнево", который обеспечит комфортную пересадку с Рижского направления МЖД на МЦК в "теплом контуре".
Ранее сообщалось, что в районе нового остановочного пункта "Ленинградская" запланированы работы по приближению первого главного пути к новой платформе. По словам железнодорожников, это обеспечит удобный вход и выход при посадке в пригородные поезда.
На время работ движение на данном отрезке организуют по соседнему пути в реверсивном режиме. Электропоезда будут идти в обе стороны по одному пути по очереди.
МЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.
Шесть радиальных железнодорожных направлений интегрируют с Московским центральным кольцом в 2019 году. Платформы и пешеходные переходы для объединения готовы почти на 70 процентов.
Дополнительные платформы и переходы строятся на станциях Окружная Савеловского направления, Ленинградская – Рижского, Новохохловская – Курского, Варшавская – Павелецкого, Карачарово – Горьковского и Северянин – Ярославского.
Также в настоящий момент идет проектирование пересадочного узла "НАТИ", соединяющего потоки пассажиров Октябрьского направления железной дороги и станции Лихоборы на МЦК.
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