Более 5 тыс велосипедов бесплатно перевезли в поездах МЦД со дня запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 5 тысяч велосипедов бесплатно перевезли на Московских центральных диаметрах с момента запуска. Этот показатель на 6% больше, чем до запуска МЦД, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента транспорта.

"С запуском МЦД провоз велосипедов стал выгоднее – он стал бесплатным, а также удобнее благодаря специальным креплениям в поездах "Иволга", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что до запуска МЦД провоз велосипеда на Курском, Рижском, Белорусском и Савеловском направлениях стоил 60 рублей если дальность поездки составляет не более 100 километров, и 120 рублей – при дальности поездки более 100 километров.

В пресс-службе уточнили, что для провоза велосипеда по маршрутам диаметров, в границах зон "Центральная" и "Пригород", нужно оформить бесплатный билет в кассах на станциях МЦД.

В поездах "Иволга", курсирующих по первым двум диаметрам в "смешанном" режиме с обычными электричками, есть специальные крепления, которые находятся в головных вагонах, по четыре в каждом.

"Иволга" оборудована системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 58 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 205 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.

Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15 и до 20% – в городах Подмосковья.

Отмечается, что наибольший рост цен был заметен в районе Москворечье-Сабурово. Там они возросли на 15,1% – до 186,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. На 14,7% цены подскочили в Северном районе, на 14% – в Дмитровском. Через эти районы проходит линия МЦД-1.