Более 5 тыс велосипедов бесплатно перевезли в поездах МЦД со дня запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 5 тысяч велосипедов бесплатно перевезли на Московских центральных диаметрах с момента запуска. Этот показатель на 6% больше, чем до запуска МЦД, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента транспорта.
"С запуском МЦД провоз велосипедов стал выгоднее – он стал бесплатным, а также удобнее благодаря специальным креплениям в поездах "Иволга", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что до запуска МЦД провоз велосипеда на Курском, Рижском, Белорусском и Савеловском направлениях стоил 60 рублей если дальность поездки составляет не более 100 километров, и 120 рублей – при дальности поездки более 100 километров.
В пресс-службе уточнили, что для провоза велосипеда по маршрутам диаметров, в границах зон "Центральная" и "Пригород", нужно оформить бесплатный билет в кассах на станциях МЦД.
В поездах "Иволга", курсирующих по первым двум диаметрам в "смешанном" режиме с обычными электричками, есть специальные крепления, которые находятся в головных вагонах, по четыре в каждом.
"Иволга" оборудована системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi.
МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 58 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 205 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.
Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15 и до 20% – в городах Подмосковья.
Отмечается, что наибольший рост цен был заметен в районе Москворечье-Сабурово. Там они возросли на 15,1% – до 186,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. На 14,7% цены подскочили в Северном районе, на 14% – в Дмитровском. Через эти районы проходит линия МЦД-1.
"Мосгорсправка": МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: