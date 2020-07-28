Жителям столицы рассказали о велодорожках на природных территориях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосприрода подготовила специальные веломаршруты по природным территориям столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Проходят они не только по обустроенным велодорожкам, но и по живописным лесным тропинкам.

К примеру, в Бирюлевском дендропарке есть сразу три тематических веломаршрута. Один проходит мимо рощи сакуры и нескольких аллей. Второй находится в южной части дендропарка и проходит мимо детских и спортивных площадок. Третья велодорожка подойдет больше экстремален из-за горок и крутых подъемов.

В Битцевском лесу есть два веломаршрута: первый начинается от пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо-Маклая, а затем уходит в лес. Еще один маршрут начинается на 36-м километре МКАД, в зоне отдыха "Битца". Асфальтовая дорожка также проходит через лес – еловый, сосновый и смешанный лиственный.

В парке "Кузьминки-Люблино" маршрут проходит по всей территории, его протяженность 3,1 километра. Он подойдем горожанам всех возрастов и любого уровня подготовки.

В парке "Измайлово" маршрут проходит на 7 километрах. Велосипедисты проезжают по туевой алее, мимо декоративных прудов, реки Серебрянки, Красного пруда, экоцентра "Царская пасека", липового леса, Лебедянского пруда, просянской плотины, березовой рощи, Липитинского и Косинского ручьев.

Любителя велосипедов рассказали, что передвигаться на велосипеде по зеленым территориям нужно так, чтобы не навредить природе, отдыхающим и другим велосипедистам.

Ездить нужно только по тропинкам и дорожкам, чтобы сберечь природу, а скорость должна быть небольшой, чтобы успеть затормозить, если на дороге появятся животные. Не следует быстро ехать и потому что на природных территориях люди отдыхают, и можно случайно кого-нибудь никого сбить.

Нельзя пугать животных, кричать и пользоваться звонком. Ездить допускается исключительно по правому краю дороги, если нет велополосы.

Чтобы не навредить себе, всегда надо надевать шлем, велосипедные перчатки, наколенники и налокотники. Одежду лучше выбирать поярче и со светоотражающими элементами. Также можно установить сзади красный фонарь – это поможет сориентироваться едущему за вами велосипедисту.

При себе надо иметь ремонтный комплект для колес, ключи и насос, а также аптечку и антисептик. Также нужно взять с собой воду и не забывать пить.

Во время поездок на велосипеде нельзя перевозить детей до семи лет при отсутствии специально оборудованных для них мест. Нельзя управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой, а также перевозить груз или пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией велосипеда.

Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.

Этот маршрут связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский. Он отличается наличием отдельной велополосы с дорожными знаками и безопасной разметкой.

Веломаршрут обустроен и вдоль улицы Большой Никитской. Она соединила между собой Центральный выставочный зал "Манеж" и Садовое кольцо. Проехать на велосипеде можно и по Пятницкой улице. С Большой Ордынки имеется поворот на Люсиновскую улицу. Таким образом можно добраться до Даниловского района из центра.

Кроме того, на велосипеде можно без проблем проехать вдоль Крымской набережной и Парка Горького, мимо Воробьевых гор и Мосфильмовского пруда. Данный веломаршрут позволит добраться до Якиманки, Гагаринского района, Дорогомилова и Раменок.