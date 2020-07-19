Трамвай "Аннушка" после реконструкции путей в столице запустят на новом маршруте

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Легендарный трамвай "Аннушка" после окончания реконструкции путей будет ходить по новому маршруту. Он пройдет от Чистых прудов до Новоконной площади, приводит Агентство "Москва" заявление первого заместителя гендиректора ГУП "Мосгортранс" Бориса Ткачука.

"Мы получили совершенно качественно новые пути. Они бесшовные, бесшумные. Кроме того, мы получили развитие этих путей. Мы получили кривую со стороны Чистых прудов в направлении станции метро "Пролетарская", – поделился Ткачук. В результате, по его словам, стало возможным организовать новый маршрут "А", "Аннушка".

Удалось связать улицу Рогожский Вал, Новоконная площадь и другие районы, обращает внимание Ткачук.

Ранее говорилось, что трамвайное движение запущено на Павелецкой площади после реконструкции путей. Горожанам вновь доступна трамвайная линия между станциями метрополитена "Павелецкая" и "Пролетарская".