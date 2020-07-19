Трамвайное движение запущено на Павелецкой площади после реконструкции путей

Фото: twitter.com/mosgortrans_ru
На Павелецкой площади в городе запустили движение трамваев. Там была закончена реконструкция путей, сообщает Агентство "Москва".
"Проект, который у нас запустился сегодня, – это приближение трамвайных путей, создание дополнительных удобств для тех, кто пользуется городским транспортом, пригородными поездами, аэроэкспрессами", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, время пересадки между трамваем и столичной подземкой удалось сократить почти в три раза.
Ликсутов добавил, уже к осени 2020 года ожидается, что трамвайными маршрутами, расположенными у площади Павелецкого вокзала, начнут пользоваться около 90 тысяч пассажиров.
По информации пресс-службы департамента транспорта Москвы, горожанам вновь доступна трамвайная линия между станциями метрополитена "Павелецкая" и "Пролетарская".
Ранее говорилось, что восстановление пассажиропотока московского метро ожидается к октябрю-ноябрю. При этом Ликсутов обращал внимание, что пассажиропоток наземного общественного транспорта восстановится к концу 2020 года.
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