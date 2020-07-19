Восстановление пассажиропотока московского метро ожидается к октябрю-ноябрю – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиропоток столичного метро, как ожидается, выйдет на показатели до пандемии коронавируса к октябрю-ноябрю этого года. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".
"По нашему прогнозу, количество пассажиров в московском метро в октябре-ноябре уже выровняется и выйдет на те значения, которые были до пандемии", – поделился Ликсутов.
Кроме того, Ликсутов уточнил, что пассажиропоток наземного общественного транспорта восстановится к концу 2020 года.
Ранее стало известно, что до конца года на городские маршруты выйдет более 400 новых автобусов. Автобусы с "гармошкой" рассчитаны минимум на 140 человек.
Ожидается, что транспортную карту "Тройка" персонализируют в приложении "Метро Москвы" до конца текущего года. В программе также планируется реализовать возможность покупки любого вида билета пользователями iPhone.
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