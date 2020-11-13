Вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии метро закроют на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии метро 21 ноября закроют для пассажиров на год. Это необходимо для проведения реставрации и замены эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Сама станция метро продолжит работать: поезда по-прежнему будут останавливаться на "Новослободской", также будет работать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Войти и выйти со станции можно будет через "Менделеевскую".
"За время закрытия мы отреставрируем вестибюль, заменим устаревшие эскалаторы, а также увеличим их количество — с трех до четырех. Нынешние машины на станции с 1952 года. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместят большее число пассажиров", – отметили в ведомстве.
Во время реставрации пассажиры могут использовать станции "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская", которые являются для "Новослободской" соседними.
Ранее сообщалось, что южный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с тремя станциями готов почти на 60%. Все три станции, расположенные на нем, также готовы более чем наполовину: станция "Зюзино" – на 66%, "Воронцовская" – на 57%, "Улица Новаторов" – на 53%.
В московском метро маски надели на бронзовые фигуры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: