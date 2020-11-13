Вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии метро закроют на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии метро 21 ноября закроют для пассажиров на год. Это необходимо для проведения реставрации и замены эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Сама станция метро продолжит работать: поезда по-прежнему будут останавливаться на "Новослободской", также будет работать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Войти и выйти со станции можно будет через "Менделеевскую".

"За время закрытия мы отреставрируем вестибюль, заменим устаревшие эскалаторы, а также увеличим их количество — с трех до четырех. Нынешние машины на станции с 1952 года. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместят большее число пассажиров", – отметили в ведомстве.

Во время реставрации пассажиры могут использовать станции "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская", которые являются для "Новослободской" соседними.

Ранее сообщалось, что южный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с тремя станциями готов почти на 60%. Все три станции, расположенные на нем, также готовы более чем наполовину: станция "Зюзино" – на 66%, "Воронцовская" – на 57%, "Улица Новаторов" – на 53%.

