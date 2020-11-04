В Москве начали тестировать сервис, отображающий загруженность вагонов метро

Фото: Дептранс Москвы

В столичном метро начали тестировать сервис, который позволит узнать о загруженности вагонов метро, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Сегодня мы запустили тест на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии и будем его дорабатывать. Немного позднее на станции "Мичуринский проспект" запустим второй, но уже в другом техническом исполнении", – говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента пояснили, что информация о загрузке в обоих случаях будет на основе данных, полученных онлайн. Кроме того, в ближайшее время данная информация будет доступна и на смартфоне, после выхода обновления приложения "Метро Москвы".

Ранее в столичном метро запустили поезд, посвященный бездомным животным. В вагонах представлены фотографии 72 собак и кошек. Каждая из них имеет QR-код, который переведет пассажира на анкету питомца с подробной о нем информацией. В частности, в описании указаны привычки животного, характер и поведение. Если животного уже приобрели, то под его фотографией появится стикер "Уже дома".