Посвященный бездомным животным поезд запустили в московском метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столичном метро запустили поезд, посвященный бездомным животным. Об этом говорится на странице департамента транспорта в Telegram.

"Сегодня в метро мы запустили, пожалуй, самый милый поезд за все время. Он посвящен нашему проекту по поиску хозяев для бездомных животных "Хвосты и лапки", – рассказали в департаменте.

В вагонах представлены фотографии 72 собак и кошек. Каждая из них имеет QR-код, который переведет пассажира на анкету питомца с подробной о нем информацией. В частности, в описании указаны привычки животного, характер и поведение. Если животного уже приобрели, то под его фотографией появится стикер "Уже дома".

"Сегодня запустить поезд нам помогали две собаки: Синди и Пончик. Теперь он будет в течение полугода курсировать по Арбатско-Покровской линии. Ловите "хвостатый" состав – возможно, он привезет вас прямо к будущему другу", – рассказала советник руководителя департамента Алена Еремина.

В начале октября в Москве была запущена онлайн-платформа для поиска хозяев бездомным собакам и кошкам "Хвосты и лапки". Еремина отмечала, что если нет возможности взять животное домой, то ему можно организовать другую помощь.

