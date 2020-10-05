Обязательные курсы кинологов для хозяев крупных собак предложили ввести в РФ

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Обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород предложил ввести руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо отправлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщает RT.
Курдесов обратил внимание на частые сообщения в СМИ о нападениях домашних собак на человека. По его словам, жертвами в таких случаях становятся и взрослые, и дети. Общественник подчеркнул, что крупные собаки становятся угрозой при неумелом воспитании.
"В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов", – говорится в обращении.
Ранее в Москве начала свою работу онлайн-платформа для поиска хозяев бездомным собакам и кошкам "Хвосты и лапки". На ней представлены подопечные 13 столичных и подмосковных приютов.
В Москве запущен онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным животным
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