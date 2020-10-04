Посвященный бездомным животным поезд запустят в метро 12 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посвященный поиску хозяев для бездомных животных поезд начнет курсировать в столичном метро с 12 октября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожной инфраструктуры в Telegram.

В ведомстве напомнили, что в июле в поддержку бездомных животных запустили проект "Двери не закрываются". Тогда многие собаки и кошки нашли семью, и на этом в Дептрансе останавливаться не будут.

В частности, 4 октября, в День защиты животных, ведомство запускает онлайн-сервис "Хвосты и лапки", который поможет бездомным животным находить хозяев.

На новой платформе потенциальные хозяева смогут познакомиться с подопечными большинства приютов и фондов и с помощью удобных фильтров выбрать подходящего питомца. Пользователи смогут сами загружать анкеты животных, которые нуждаются в доме. Помимо этого, на сайте собрана вся информация, которая пригодится будущим хозяевам.

"В московском транспорте мы продолжим транслировать видеоролики про животных из приютов, а 12 октября запустим тематический поезд, посвященный проекту "Двери не закрываются", – заключили организаторы проекта.

Ранее столичный adoption-центр для животных запустил сайт, предназначенный для знакомства с питомцами. Новый сервис похож на приложение Tinder, в котором общаются люди.

В приложении можно пройти тест на совместимость с будущим питомцем. Потребуется заполнить анкету, пройти собеседование, после чего можно отправиться на встречу с понравившимся животным.

