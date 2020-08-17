Москвичи собрали рекордное количество кормов для бездомных животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи собрали рекордное количество кормов в помощь приютам для бездомных животных в рамках акции "Лучший друг". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного регионального отделения партии "Единая Россия".

"Акция "Лучший друг", которая стартовала в Москве 3 августа, всего за полторы недели помогла собрать около 2,5 тонны кормов для животных, которые содержатся в приютах столицы", – говорится в сообщении.

Секретарь МГРО партии "Единая Россия" Андрей Метельский рассказал, что неравнодушные люди приносили не только корма, но и игрушки, угощения, миски, коврики, лежанки, домики для собак и кошек. Всего, по его словам, удалось собрать 1,5 тысячи таких подарков.

"И, помимо этого, около тысячи различных аксессуаров и одежды – комбинезонов для собак, ошейников, шлеек – нужны сотрудникам приютов для работы с питомцами. Особая благодарность москвичам за гигиенические средства, которые необходимы животным в послеоперационный период, – это одноразовые пеленки, простыни, ветошь, шампуни, средства от насекомых", – отметил Метельский.

В пресс-службе подчеркнули, что акция была приурочена к Международному дню бездомных животных, который отмечается с 1992 года.

Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева выразила уверенность, что акция поможет найти бездомным животным дом.

"Есть животные, история которых пока не закончилась счастливо: тысячи бездомных кошек и собак ждут вашей поддержки. Но речь идет не только о кормах для питания, лекарствах, предметах первой необходимости. Прежде всего они хотят найти свой дом, семью" – сказала она.

Акция "Лучший друг" завершилась 15 августа. В этот день вся собранная помощь и подарки отправились в приюты для бездомных животных столицы.

В июле сообщалось, что более 970 собак и почти 400 кошек забрали москвичи из городских приютов с начала года. Свыше 380 животных обрели хозяев в период режима самоизоляции. Отмечалось, что онлайн-каталоги, по которым москвичи выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем.

В декабре 2018 года глава государства подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон предполагает создание для них специальных приютов, запрещается отстрел животных.

Под запрет попадают также бои с их участием, избавление от питомцев без передачи их новому владельцу и помещения в приют. Содержание в барах, ресторанах, пропаганда жестокого обращения с животными также недопустимы.

В сентябре прошлого года в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Авторы законопроекта считают необходимым преподать ребенку правовой урок: он должен понимать, что мучить живые существа неприемлемо. В правительстве к инициативе отнеслись отрицательно.