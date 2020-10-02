Искать в толпе заболевших коронавирусом будут 15 собак породы шалайка

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Распознавать в толпе в аэропорту заболевших коронавирусом будут 15 специальных собак породы шалайка. Сейчас животные проходят подготовку, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Специалисты используют различный биоматериал, чтобы собаки работали по данному направлению. Сейчас мы находимся на середине пути. Собаки-шалайки способны распознавать новую коронавирусную инфекцию в толпе и идентифицировать потенциального носителя для того, чтобы потом его можно было направить на анализ", – рассказала Голикова.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, снизить риск заражения для остальных людей как раз поможет сокращение времени нахождения в общем коллективе, в аэропорту, в самолете.

Татьяна Голикова пояснила, что у собак уже есть опыт по выявлению людей с заболеваниями. Животные идентифицировали онкологических больных.

Ранее Роспотребнадзор приступил к разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей коронавируса при помощи собак. Стало известно, что ученые разработали параметры инактивации коронавируса SARS-Cov-2 в пробах материала от больных коронавирусом радиологическим методом. Еще специалисты отработали методику выполнения полимеразной цепной реакции для исследования образцов биоматериала от больных COVID-19.