Служебных собак в России могут привлечь для идентификации заболевших COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Роспотребнадзор приступил к разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей коронавируса при помощи собак. Об этом заявили представители ведомства на официальном сайте.
Стало известно, что научно-исследовательские организации Роспотребнадзора разработали параметры инактивации коронавируса SARS-Cov-2 в пробах материала от больных коронавирусом радиологическим методом. Еще специалисты отработали методику выполнения полимеразной цепной реакции для исследования образцов биоматериала от больных COVID-19.
"Кинологической службой ПАО "Аэрофлот" начата тренировка служебных собак по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией", – добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Так, в исследованиях принимают участие ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" и ГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова".
В России на сегодняшний день выявлено 1 176 286 случаев COVID-19, вылечились 958 257 человек, скончались 20 722.
Ранее говорилось, что клинические исследования вакцины против COVID-19 центра "Вектор" завершены.
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