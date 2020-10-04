В Москве запустили онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным животным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве начала свою работу онлайн-платформа для поиска хозяев бездомным собакам и кошкам "Хвосты и лапки". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram.

Запуск сервиса посвящен Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.

"Мы создали ее вместе с московскими и подмосковными приютами и приглашаем к сотрудничеству тех, кто к нам еще не присоединился. Пишите в бот @to_deptrans_bot", – рассказала советник руководителя департамента Алена Еремина.

Специалист подчеркнула, что на кольцевой линии метро скоро запустят тематический поезд, который будет содержать информацию о питомцах, нуждающихся в хозяевах, и о том, как им адаптироваться к новой жизни в случае, если они попали в новый дом.

По словам Ереминой, если нет возможности взять животное домой, ему можно организовать другую помощь.

"Есть животные, для которых приют, скорее всего, навсегда останется домом, – слишком взрослые, очень нелюдимые или те, кому требуется постоянная медицинская помощь. Вы можете взять их (или просто то животное, которое вам понравилось) под свою опеку – такое есть во многих приютах. Я уже опекаю кошку Индиру в "Ветсити", а в "Юне" я буду опекать собаку", – поделилась Еремина.

Она добавила, что животным можно также помогать, покупая им корм, лекарства, игрушки.

На платформе "Хвосты и лапки" представлены подопечные 13 московских и подмосковных приютов.

Ранее столичный adoption-центр для животных запустил сайт, предназначенный для знакомства с питомцами. Новый сервис похож на приложение Tinder, в котором общаются люди.

В приложении можно пройти тест на совместимость с будущим питомцем. Потребуется заполнить анкету, пройти собеседование, после чего можно отправиться на встречу с понравившимся животным.

