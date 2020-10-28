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Общество

13:48

Штрафы за жестокое обращение с животными хотят ввести в РФ

животные общество

Фото: depositphotos/andriano_cz

Министерство юстиции Российской Федерации предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы за жестокое обращение с животными. Речь идет также о цирках и зоопарках, говорится в законопроекте на сайте ведомства.

Сейчас за жестокое обращение с животными в стране предусмотрена лишь уголовная ответственность по статье 245 УК РФ. По ней максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. В том случае, если преступление не попадет под данную статью, то никаких мер не предусмотрено.

Сообщается, что новые нормы были разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина.

В результате планируется усилить ответственность хозяев не только за жестокое обращение с животными, но и за несоблюдение общих требований к их содержанию и использованию в культурно-зрелищных целях.

В том случае если не соблюдаются требования по содержанию животных, предлагается штрафовать частных лиц на 3–5 тысяч рублей, должностных лиц – на 5–15 тысяч, юридических – на 15–30 тысяч.

Кроме того, за жестокое обращение с животными могут быть введены штрафы от 5–15 тысяч рублей для частных лиц и до 50–100 тысяч для юридических лиц.

Также было предложено установить отдельные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных в специальных приютах.

Летом москвичи собрали рекордное количество кормов для бездомных животных. В пресс-службе подчеркнули, что акция была приурочена к Международному дню бездомных животных, который отмечается с 1992 года.

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