Дептранс опроверг данные о сломавшихся из-за морозов электробусах

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Информация о сломавшихся из-за морозов электробусах не является достоверной, сообщает пресс-служба департмента транспорта столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что был зафиксирован кратковременный технический сбой одной зарядной станции.

Ранее в Сети появились сообщения, что во время первых морозов в Москве встали электробусы из-за сбоев в работе аккумуляторов.

"Что касается фотографии, появившейся в Сети с якобы скопившимся транспортом, рассказываем: 16 ноября произошел кратковременный технический сбой одной зарядной станции на Измайловском шоссе, 2а", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что проблему решили за 40 минут.

В начале октября Сергей Собянин сообщил, что на дороги Москвы вышел 500-й электробус. Он перевозит пассажиров по маршруту м4 – от станции метро "Озерная" до метро "Октябрьская".

Электробусы запустили в столице в 2018 году. Новый транспорт в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Электробусы оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов.

Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.

