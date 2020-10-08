Собянин: в Москве вышел на линию 500-й электробус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин принял участие в церемонии запуска на линию 500-го электробуса. Модель, поступившую на службу, произвели в ПАО "КАМАЗ".

"Два года назад мы запускали первый электробус. Все считали, что это фантастика, что он никуда не поедет, что работать не будет, что это нереально. И вот она реальность – 500 электробусов, самый большой парк среди европейских городов", – заявил градоначальник.

По словам мэра Москвы, о погоне за количеством электробусов речи не идет. В первую очередь ценится удобство – а новые электробусы отвечают самым современным требованиям о комфорте. О них хорошо отзываются не только пассажиры, но и водители, отметил глава города.

500-й электробус будет перевозить пассажиров по маршруту м4 от станции метро "Озерная" до метро "Октябрьская". Запас хода без подзарядки составляет около 40–50 километров. Ожидается, что новый вид транспорта в районе позволит упростить технологическое обслуживание и снизить уровень шума и вредных выбросов.



Собянин напомнил, что за последние годы в Москве были произведены существенные изменения в системе общественного транспорта.

"Появились инновационные модели нового транспорта. На пригородном – "Иволга", "Ласточка". В метро – поезд "Москва", новая модель "Москва-2020". Трамваи практически полностью поменяны на "Витязь" – такого хорошего мирового уровня трамваи, в которых приятно проехать не только с точки зрения, что надо переместиться из пункта А в пункт В, но и просто проехать по городу приятно", – заявил мэр.

На 2020 год в Москве запланирована поставка 300 электробусов, из них 200 уже вышли на линию. Объемы замены общественного транспорта на составы нового типа вырастут в 2021 году – ожидается поставка еще 400–450 электробусов. Всего их парк планируется нарастить до 2,3 тысячи штук.

Электробусы уже обслуживают 36 маршрутов. С начала работы этот вид транспорта перевез более 55 миллионов пассажиров.

Ранее мэр Москвы заявил, что столичные власти продолжат развитие транспортной инфраструктуры не только в Москве, но и с близлежащими регионами. В частности, речь идет о модернизации и строительстве Московских центральных диаметров (МЦД).

