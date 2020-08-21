Протяженность выделенных полос в Москве составит 376 километров до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве протяженность выделенных полос достигнет 376 километров до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
20 августа на четырех участках в Москве появились выделенные полосы общей протяженностью 21 километр. Кроме того, до конца 2020 года планируется создание не менее 4,5 километра выделенных полос на девяти участках столицы, говорится в сообщении ведомства.
"Тем самым общая протяженность сети выделенных полос в Москве составит 376 километров на конец 2020 года", – сообщили в пресс-службе Дептранса.
Там напомнили, что данные полосы предназначены для автобусов, троллейбусов, велосипедистов, автомобилей спецслужб и коммунальных служб, двухэтажных и экскурсионных автобусов, а также такси. Выделенные полосы нацелены на защиту данных видов транспорта от ДТП.
Сообщается, что в настоящий момент наземным общественным транспортом пользуются около 3,7 миллиона человек. Помимо этого, 300 тысяч пассажиров ездят на такси.
"По выделенным полосам в Москве проходит 64% маршрутов автобусов, троллейбусов и электробусов. Скорость движения на этих маршрутах после ввода выделенных полос увеличивается в среднем на 20-30%, это позволяет сделать поездки быстрее. Помимо увеличения скорости движения наземного городского транспорта, на участках, где обустроены выделенные полосы, аварий с наземным транспортом становится меньше на 15–25%", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что до конца года в Москве планируется отремонтировать 923 дороги общей площадью более 18 миллионов квадратных метров. В настоящий момент в столице ведется подготовка дорог к осенне-зимнему периоду.
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