Москвичи назовут любимые маршруты автобусов и трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителям столицы предлагают выбрать любимые маршруты автобусов и трамваев. Соответствующее голосование стартовало на сайте "Активный гражданин", информирует официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, городские власти постоянно занимаются развитием маршрутов, учитывая мнение горожан.

"В 2014 году жители сформулировали предложения по выстраиванию оптимальных маршрутов автобусов в Москве и определению участков дорог, на которых следует сделать выделенные полосы. Благодаря этому в столице появились девять автобусных маршрутов и три выделенные полосы для общественного транспорта. Были организованы три ночных маршрута", – рассказал он.

Уточняется, что маршруты, которые москвичи выберут в ходе голосования, будут нанесены на онлайн-карту.

Ранее сообщалось, что в разных районах на востоке, северо-востоке и в центре Москвы изменились маршруты наземного транспорта. Также сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов.