Москвичи назовут любимые маршруты автобусов и трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Жителям столицы предлагают выбрать любимые маршруты автобусов и трамваев. Соответствующее голосование стартовало на сайте "Активный гражданин", информирует официальный портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, городские власти постоянно занимаются развитием маршрутов, учитывая мнение горожан.
"В 2014 году жители сформулировали предложения по выстраиванию оптимальных маршрутов автобусов в Москве и определению участков дорог, на которых следует сделать выделенные полосы. Благодаря этому в столице появились девять автобусных маршрутов и три выделенные полосы для общественного транспорта. Были организованы три ночных маршрута", – рассказал он.
Уточняется, что маршруты, которые москвичи выберут в ходе голосования, будут нанесены на онлайн-карту.
Ранее сообщалось, что в разных районах на востоке, северо-востоке и в центре Москвы изменились маршруты наземного транспорта. Также сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: