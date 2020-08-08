Маршруты наземного транспорта изменились в нескольких районах Москвы с 8 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маршруты наземного транспорта изменились в разных районах на востоке, северо-востоке и в центре Москвы с 8 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

После завершения ремонта путей в районе метро "Преображенская площадь" восстанавливается движение трамваев № 2, 4л и 4п, 7, 11, 13, 36 и 46. Трамваи № 34 вновь будут ходить только по будням.

Временные автобусные маршруты № 02, 013, 036 прекращают свою работу.

Из-за капремонта Электрозаводского моста временно прекращено обслуживание остановки "Электрозаводский мост" для автобусов № 59, 86, М3, Т22, Т32, ДП52 и электробусов Т25, Т88, Н3 при движении из центра.

Работа остановки "Электрозаводский мост" в сторону центра возобновлена. Также изменился график работы электробусного маршрута Т83. От Уссурийской улицы последние электробусы будут отправляться в 22:00 (вместо 18:50), от метро "Преображенская площадь" – в 22:35 (вместо 19:24).

Ранее сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов. Сейчас в городе работают 13 таких маршрутов. Ими уже воспользовались более полумиллиона человек.