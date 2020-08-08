Маршруты наземного транспорта изменились в нескольких районах Москвы с 8 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Маршруты наземного транспорта изменились в разных районах на востоке, северо-востоке и в центре Москвы с 8 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
После завершения ремонта путей в районе метро "Преображенская площадь" восстанавливается движение трамваев № 2, 4л и 4п, 7, 11, 13, 36 и 46. Трамваи № 34 вновь будут ходить только по будням.
Временные автобусные маршруты № 02, 013, 036 прекращают свою работу.
Из-за капремонта Электрозаводского моста временно прекращено обслуживание остановки "Электрозаводский мост" для автобусов № 59, 86, М3, Т22, Т32, ДП52 и электробусов Т25, Т88, Н3 при движении из центра.
Работа остановки "Электрозаводский мост" в сторону центра возобновлена. Также изменился график работы электробусного маршрута Т83. От Уссурийской улицы последние электробусы будут отправляться в 22:00 (вместо 18:50), от метро "Преображенская площадь" – в 22:35 (вместо 19:24).
Ранее сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов. Сейчас в городе работают 13 таких маршрутов. Ими уже воспользовались более полумиллиона человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: