С 8 августа изменится график работы электробусов маршрута т83

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График работы электробусов маршрута т83 изменится с 8 августа, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Теперь последние электробусы будут отправляться от улицы Уссурийской в 22:00 вместо 18:50, а от станции метро "Преображенская площадь" – в 22:35 вместо 19:24.

С 7 августа на Киевском шоссе вводится новая автобусная остановка "Саларьево". На ней будут останавливаться автобусы № 304, 304к, 420, 611, 863, 890, 892, 911 и 1002.

Ранее сообщалось, что схема движения автобусов № 142 и П129 изменится на время ремонтных работ. Автобусы временно не будут ездить через Электролитный проезд.