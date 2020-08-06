Автобусная остановка "Саларьево" появится на Киевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Киевском шоссе с 7 августа вводится новая автобусная остановка "Саларьево", сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Остановка вводится для автобусов № 304, 304к, 420, 611, 863, 890, 892, 1002 по основному ходу Киевского шоссе при следовании из центра (после съезда с улицы Родниковой) и автобуса № 911 по дублеру Киевского шоссе при следовании в центр (между Проектируемым проездом № 905 и поворотом к станции метро "Саларьево").

Ранее сообщалось, что схема движения автобусов № 142 и П129Е изменится на время ремонтных работ. Автобусы временно не будут ездить через Электролитный проезд.

До этого из-за строительства Северо-Восточной хорды ограничили движение транспорта на участках проспекта Мира, Ярославского и Дмитровского шоссе в Москве.