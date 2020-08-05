Схема движения автобусов № 142 и П129 временно изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Схема движения автобусов № 142 и П129Е изменится на время ремонтных работ. Автобусы временно не будут ездить через Электролитный проезд, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

От станции метро "Нагорная" до остановки Криворожская улица – Учебный комбинат "Мосгортранс" автобусы теперь следуют через Криворожскую улицу в обоих направлениях.

Также временно отменяются остановки 8-й троллейбусный парк в Электролитном проезде и Проектируемом проезде № 2139.

Остановка Метро "Нагорная" для автобусов № 142 и П129, расположенная по направлению к Варшавскому шоссе, совмещается с одноименной остановкой для высадки пассажиров автобуса П129.

Аварийные работы ведутся у дома 5б, строение 1 в Электролитном проезде.

Ранее движение транспорта ограничили на участках проспекта Мира, Ярославского и Дмитровского шоссе в Москве. Ограничения связаны со строительством Северо-Восточной хорды.