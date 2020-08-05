Схема движения автобусов № 142 и П129 временно изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Схема движения автобусов № 142 и П129Е изменится на время ремонтных работ. Автобусы временно не будут ездить через Электролитный проезд, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
От станции метро "Нагорная" до остановки Криворожская улица – Учебный комбинат "Мосгортранс" автобусы теперь следуют через Криворожскую улицу в обоих направлениях.
Также временно отменяются остановки 8-й троллейбусный парк в Электролитном проезде и Проектируемом проезде № 2139.
Остановка Метро "Нагорная" для автобусов № 142 и П129, расположенная по направлению к Варшавскому шоссе, совмещается с одноименной остановкой для высадки пассажиров автобуса П129.
Аварийные работы ведутся у дома 5б, строение 1 в Электролитном проезде.
Ранее движение транспорта ограничили на участках проспекта Мира, Ярославского и Дмитровского шоссе в Москве. Ограничения связаны со строительством Северо-Восточной хорды.
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