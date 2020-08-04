На севере Москвы ограничили движение из-за строительства СВХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничили на трех участках на севере и северо-востоке столицы. Там ведется строительство Северо-Восточной хорды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По 27 июля 2021 года закрыта одна полоса движения в сторону центра на проспекте Мира в районе дома 209, строения 10. За счет переразметки проезжей части количество рядов сохраняется.

На Ярославском шоссе перекрыта одна полоса движения в районе дома 2, корпуса 2. Временный съезд на дублер организовали возле дома 2а на улице Красной Сосны.

По 27 сентября 2020 года ограничения ввели на Дмитровском шоссе в районе дома 58а. Во время работ будет происходить поэтапное занятие одной полосы.

Ранее специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе эстакады основного хода СВХ.

Протяженность эстакады составляет более двух километров, она пересечет участок ОЖД, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны ОЖД вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Сергей Собянин поручил завершить производство строительно-монтажных работ на СВХ в 2022 году.