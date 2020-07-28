Завершен монтаж конструкций пролетного строения эстакады основного хода СВХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе эстакады основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ), сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Мы завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе самой длинной эстакады основного хода Северо-Восточной хорды. Это очень сложный участок, работы проводились над проезжей частью загруженного Дмитровского шоссе в ночное время. Строители успешно справились со столь сложной операцией", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что протяженность эстакады составляет почти 2 382 метра, она пересечет участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на эстакаде завершаются работы по бетонированию монолитной части пролетного строения от Северной рокады до пересечения с путями Октябрьской железной дороги, ведется покраска смонтированных металлоконструкций эстакады. Также специалисты продолжают работу по переустройству железнодорожных путей и выносу коммуникаций ОАО "РЖД", чтобы освободить территории для сооружения опор правой стороны эстакады.

Данная магистраль будет без светофоров, с тремя полосами движения в каждом направлении. В составе участка хорды будет три эстакады. Всего в рамках проекта построят и реконструируют 22,6 километра дорог.

Ранее сообщалось, что СВХ продлят за МКАД от Косинской развязки до улицы Покровской через три года. Данный проект предусматривает строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от улицы Лухмановской до границ с Подмосковьем. Отмечалось, что строительные работы должны провести в течение 34 месяцев с даты заключения этого контракта. Так, в дальнейшем магистраль свяжет новую трассу М11 Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой.