Завершен монтаж конструкций пролетного строения эстакады основного хода СВХ

10:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе эстакады основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ), сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
"Мы завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе самой длинной эстакады основного хода Северо-Восточной хорды. Это очень сложный участок, работы проводились над проезжей частью загруженного Дмитровского шоссе в ночное время. Строители успешно справились со столь сложной операцией", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
Отмечается, что протяженность эстакады составляет почти 2 382 метра, она пересечет участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время на эстакаде завершаются работы по бетонированию монолитной части пролетного строения от Северной рокады до пересечения с путями Октябрьской железной дороги, ведется покраска смонтированных металлоконструкций эстакады. Также специалисты продолжают работу по переустройству железнодорожных путей и выносу коммуникаций ОАО "РЖД", чтобы освободить территории для сооружения опор правой стороны эстакады.
Данная магистраль будет без светофоров, с тремя полосами движения в каждом направлении. В составе участка хорды будет три эстакады. Всего в рамках проекта построят и реконструируют 22,6 километра дорог.
Ранее сообщалось, что СВХ продлят за МКАД от Косинской развязки до улицы Покровской через три года. Данный проект предусматривает строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от улицы Лухмановской до границ с Подмосковьем. Отмечалось, что строительные работы должны провести в течение 34 месяцев с даты заключения этого контракта. Так, в дальнейшем магистраль свяжет новую трассу М11 Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой.
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