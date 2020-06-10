Строительство СВХ планируют закончить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строители завершили бетонирование опор еще одной эстакады съезда с Северо-Восточной хорды (СВХ) на Ярославское шоссе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, строительство возобновлено на всех искусственных сооружениях развязки.

"Работы идут высокими темпами, Сергей Собянин поручил производство строительно-монтажных работ на СВХ закончить в 2022 году", – приводятся в материале слова Загрутдинова.

Отмечается, что эстакада является частью правоповоротного съезда с СВХ при проезде со стороны Открытого шоссе на Ярославское шоссе в сторону области. Длина конструкции составляет 319 метров. Она располагается над путями Ярославского направления МЖД.

Как уточняется, на остальных эстакадах развязки ведут бетонирование опор, монтаж балок и сборку металлоконструкций пролетных строений, бетонирование плиты дорожного полотна.

В общей сложности на развязке СВХ с Ярославским шоссе построят и реконструируют более 4,8 километра дорог. Также специалисты реконструируют два подземных перехода для пешеходов по адресам: проспект Мира, дом 222, и Ярославское шоссе, дом 2.

Ранее сообщалось, что в состав транспортной развязки на пересечении Ярославского шоссе и Северо-Восточной хорды войдут еще три хорды. Общая протяженность этих инженерных сооружений составит почти 1,5 километра.

Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Ее общая протяженность составит около 35 километров.

Хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.