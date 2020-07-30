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Город

20:33

На двух улицах Даниловского района ограничили движение

город транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на проспекте Лихачева и Зиловском бульваре временно ограничили в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Ограничения движения введены в связи с проведением аварийных работ на улице Автозаводской", – сообщили в пресс-службе.

Ограничения будут действовать круглосуточно на отдельных участках, но полностью их снимут не ранее 12 октября.

Так, с 29 июля по 29 августа нельзя будет проехать по следующим участкам:

  • Зиловскому бульвару в районе дома 23, строения 231, по улице Автозаводской (одна полоса с обустройством временных уширений);
  • Зиловскому бульвару в районе дома 23, корпуса 7, по улице Автозаводской (одна полоса с ликвидацией парковочного пространства).

С 30 августа по 30 сентября ограничат движение на Зиловском бульваре в районе дома 23, корпуса 6, по улице Автозаводской. Здесь закроют одну полосу и отменят парковочные места.

Также вводится временное ограничение на проезд на участке проспекта Лихачева в районе дома 24, строения 86, по Автозаводской улице. Там нельзя будет проехать с 22 июля по 19 августа, с 11 сентября по 12 октября (две полосы), а также с 20 августа по 10 сентября (одна полоса).

Ранее сообщалось, что на улице Советской Армии будут полностью перекрывать движение утром 2 августа в связи с проведением мероприятия. Ограничение вводится на период с 8:00 до 10:00.

Кроме того, на 2 августа запланировано проведение "Московского полумарафона". Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено с 06:30 до завершения мероприятия. Помимо этого, на участках марафона ограничат парковочное пространство на время с 00:01 до 12:30.

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