На двух улицах Даниловского района ограничили движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение на проспекте Лихачева и Зиловском бульваре временно ограничили в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Ограничения движения введены в связи с проведением аварийных работ на улице Автозаводской", – сообщили в пресс-службе.
Ограничения будут действовать круглосуточно на отдельных участках, но полностью их снимут не ранее 12 октября.
Так, с 29 июля по 29 августа нельзя будет проехать по следующим участкам:
Также вводится временное ограничение на проезд на участке проспекта Лихачева в районе дома 24, строения 86, по Автозаводской улице. Там нельзя будет проехать с 22 июля по 19 августа, с 11 сентября по 12 октября (две полосы), а также с 20 августа по 10 сентября (одна полоса).
Ранее сообщалось, что на улице Советской Армии будут полностью перекрывать движение утром 2 августа в связи с проведением мероприятия. Ограничение вводится на период с 8:00 до 10:00.
Кроме того, на 2 августа запланировано проведение "Московского полумарафона". Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено с 06:30 до завершения мероприятия. Помимо этого, на участках марафона ограничат парковочное пространство на время с 00:01 до 12:30.
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