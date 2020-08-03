Движение по ряду улиц в центре Москвы ограничат до весны 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по нескольким улицам в центре Москвы ограничат с 5 августа 2020 года по 28 февраля 2021 года из-за реконструкции инженерных сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

По 2 октября с 1:30 до 5:30 ограничат движение по одной полосе на участках переулка Хользунова – от дома 1 до дома 24, строения 1, по Комсомольскому проспекту и дублера Комсомольского проспекта – от переулка Хользунова до дома 22 по Комсомольскому проспекту.

Также движение частично ограничат по одной полосе на Фрунзенской набережной до 2 октября с 1:30 до 5:30 и с 1 октября по 28 декабря. Изменения затронут участки в районе дома 24. С 1 января по 28 февраля 2021 года там введут ограничения на двух полосах с сохранением движения за счет ликвидации парковочного пространства.

Движение по одной полосе с сохранением движения за счет обустройства временных уширений и ликвидации парковочного пространства ограничат на пересечении переулка Хользунова и дублера Комсомольского проспекта в районе дома 24, строения 1, по Комсомольскому проспекту (с 7 по 28 августа, с 12 по 30 сентября круглосуточно).

Аналогичные ограничения будут действовать на участках переулка Хользунова в районе дома 1 (с 7 по 23 августа круглосуточно) и дублера Комсомольского проспекта в районе дома 23/7 по Комсомольскому проспекту (с 22 сентября по 28 декабря круглосуточно).

Ранее движение на проспекте Лихачева и Зиловском бульваре временно ограничили в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения будут действовать круглосуточно на отдельных участках, но полностью их снимут не ранее 12 октября.