Количество ночных маршрутов автобусов в Москве могут увеличить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более полумиллиона пассажиров воспользовались ночными маршрутами автобусов в Москве. Количество таких маршрутов в будущем может возрасти, сообщает в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Мы хотим продолжить расширять сеть ночного транспорта, чтобы им могли пользоваться еще больше людей", – говорится в сообщении.

Там также отметили, что ночные автобусы есть во многих мировых столицах. В Москве сейчас работают 13 ночных маршрутов.

Идеи по новым маршрутам автобусов предлагается направлять в Telegram-бот @to_deptrans_bot.

С 7 августа на Киевском шоссе вводится новая автобусная остановка "Саларьево". На ней будут останавливаться автобусы № 304, 304к, 420, 611, 863, 890, 892, 911 и 1002.

С 8 августа изменится график работы электробусов маршрута т83. Теперь последние электробусы будут отправляться от улицы Уссурийской в 22:00, а от станции метро "Преображенская площадь" – в 22:35.