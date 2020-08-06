Количество ночных маршрутов автобусов в Москве могут увеличить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более полумиллиона пассажиров воспользовались ночными маршрутами автобусов в Москве. Количество таких маршрутов в будущем может возрасти, сообщает в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Мы хотим продолжить расширять сеть ночного транспорта, чтобы им могли пользоваться еще больше людей", – говорится в сообщении.
Там также отметили, что ночные автобусы есть во многих мировых столицах. В Москве сейчас работают 13 ночных маршрутов.
Идеи по новым маршрутам автобусов предлагается направлять в Telegram-бот @to_deptrans_bot.
С 7 августа на Киевском шоссе вводится новая автобусная остановка "Саларьево". На ней будут останавливаться автобусы № 304, 304к, 420, 611, 863, 890, 892, 911 и 1002.
С 8 августа изменится график работы электробусов маршрута т83. Теперь последние электробусы будут отправляться от улицы Уссурийской в 22:00, а от станции метро "Преображенская площадь" – в 22:35.
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