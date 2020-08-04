Автобусные маршруты на Тверской улице восстановлены после завершения дорожных работ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

На Тверской улице автобусы вновь следуют обычными маршрутами после завершения работ по замене дорожного полотна, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Движение по улице Тверской открыто в обе стороны раньше намеченного срока. Автобусы № 101, 904, м1, м10, С43 и н1 (ночью) вновь ходят своими маршрутами", – говорится в сообщении.

Работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке в 1,3 километра от улицы Моховой до Настасьинского переулка начались 3 августа. Движение транспорта было полностью перекрыто.

Работы должны были продлиться до 24:00 4 августа, но были завершены досрочно. В общей сложности в работах принимали участие более 2,2 тысячи специалистов ГБУ "Автомобильные дороги".