Более 900 дорог отремонтируют в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в столице отремонтируют 923 дороги общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сейчас в городе ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду.

По его словам, летом удобно проводить ремонт из-за низкого трафика. "Можно быстро привести дороги в порядок, например убрать колейность, которая может стать причиной ДТП", – подчеркнул он.

Заммэра напомнил, что из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой, ремонтные работы начались на два месяца позже. Несмотря на это, весь запланированный объем будет выполнен в установленный срок, то есть в октябре, пообещал он.

"В настоящее время выполнены работы по ремонту более 10 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах города – Большой Садовой, Садовой-Кудринской, Большой Ордынке, Тверской и проспекте Мира, автомобильной дороге М10", – отметил Бирюков.

Он назвал одним из успешных примеров ремонт дорожного покрытия на Тверской улице – там менее чем за двое суток заменили асфальт на участке 1,3 километра. Для этого специалисты использовали современную технологию бесшовной укладки единым ковром, которая позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения.

Сегодня ремонт ведется на 254 дорожных объектах, в том числе на Ленинском проспекте, улицах 800-летия Москвы, Дубнинской, Енисейской и Крылатской, Коровинском шоссе.

Ранее в ТиНАО завершили расширение и ремонт проезжей части дороги, которая проходит от деревни Пыхчево до деревни Яковлево, расположенных в поселении Десеновском.

Работы проводились по просьбе местных жителей. В результате узкую дорогу длиной 3,9 километра расширили до 7–7,5 метра. Такой ширины проезжей части достаточно для безопасного движения общественного транспорта. Таким образом, по дороге могут при необходимости запустить автобусный маршрут.