Порядка 90% водителей электробусов довольны работой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 90 процентов водителей электробусов довольны работой на маршрутах, сообщает Дептранс Москвы. В ведомстве провели соответствующий опрос, передает Агентство "Москва".

Исследование проводилось в начале июля среди 175 водителей.

"Особенно им нравится скорость разгона, удобство управления и плавность хода", – сказано в сообщении ведомства.

В ходе опроса водители электробусов внесли свои пожелания по улучшению работы. Так, они предложили сделать водительскую кабину и пространство для личных вещей больше, а также установить функцию регулировки потока воздуха в кабине.

"Мы учтем предложения в т/з на 2021 год, а воздухообмен исправим и в работающих электробуса", – рассказали в пресс-службе.

Водители также голосовали за вид электробуса. Так, в пользу КамАЗа высказались на 12 процентов человек больше, чем ГАЗа. При этом в КамАЗах водители ценят комфортность, безопасность и видимость мертвых зон в зеркалах, а в ГАЗах – климат-контроль и обзор.

"Мы будем проводить такие опросы каждый год - ведь кто расскажет про электробус лучше, чем люди, которые им управляют. Действительно экспертное мнение", – рассказали в департаменте.

Ранее стало известно, что в Москве протяженность выделенных полос достигнет 376 километров до конца 2020 года. Данные полосы предназначены для автобусов, троллейбусов, велосипедистов, автомобилей спецслужб и коммунальных служб, двухэтажных и экскурсионных автобусов, а также такси.