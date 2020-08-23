Порядка 90% водителей электробусов довольны работой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядка 90 процентов водителей электробусов довольны работой на маршрутах, сообщает Дептранс Москвы. В ведомстве провели соответствующий опрос, передает Агентство "Москва".
Исследование проводилось в начале июля среди 175 водителей.
"Особенно им нравится скорость разгона, удобство управления и плавность хода", – сказано в сообщении ведомства.
В ходе опроса водители электробусов внесли свои пожелания по улучшению работы. Так, они предложили сделать водительскую кабину и пространство для личных вещей больше, а также установить функцию регулировки потока воздуха в кабине.
"Мы учтем предложения в т/з на 2021 год, а воздухообмен исправим и в работающих электробуса", – рассказали в пресс-службе.
Водители также голосовали за вид электробуса. Так, в пользу КамАЗа высказались на 12 процентов человек больше, чем ГАЗа. При этом в КамАЗах водители ценят комфортность, безопасность и видимость мертвых зон в зеркалах, а в ГАЗах – климат-контроль и обзор.
"Мы будем проводить такие опросы каждый год - ведь кто расскажет про электробус лучше, чем люди, которые им управляют. Действительно экспертное мнение", – рассказали в департаменте.
Ранее стало известно, что в Москве протяженность выделенных полос достигнет 376 километров до конца 2020 года. Данные полосы предназначены для автобусов, троллейбусов, велосипедистов, автомобилей спецслужб и коммунальных служб, двухэтажных и экскурсионных автобусов, а также такси.
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