Власти Москвы назвали сроки восстановления пассажиропотока в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажиропоток московского общественного транспорта может восстановиться на 90–92% до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Прогнозируем долгожданное восстановление пассажиропотока на общественном транспорте на 90–92% уже к декабрю. И у нас на это пять причин", – говорится в сообщении.
В департаменте рассказали, что пассажиропоток практически полностью восстановится из-за выхода в офисы в сентябре – ноябре работающих сейчас удаленно сотрудников. Они отметили, что с ноября также начнется возвращение транзитных пассажиров и туристов.
В сентябре в ведомстве предполагают, что люди начнут больше посещать мероприятия. А в октябре – декабре на общественный транспорт пересядут владельцы личных автомобилей.
В начале августа в департаменте рассказывали, что пассажиропоток станций метро рядом с парками, крупными торговыми центрами и жилыми комплексами за неделю вырос почти на 19%. Лидерами пассажиропотока стали станции "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская.
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