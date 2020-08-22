Власти Москвы назвали сроки восстановления пассажиропотока в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиропоток московского общественного транспорта может восстановиться на 90–92% до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Прогнозируем долгожданное восстановление пассажиропотока на общественном транспорте на 90–92% уже к декабрю. И у нас на это пять причин", – говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что пассажиропоток практически полностью восстановится из-за выхода в офисы в сентябре – ноябре работающих сейчас удаленно сотрудников. Они отметили, что с ноября также начнется возвращение транзитных пассажиров и туристов.

В сентябре в ведомстве предполагают, что люди начнут больше посещать мероприятия. А в октябре – декабре на общественный транспорт пересядут владельцы личных автомобилей.

В начале августа в департаменте рассказывали, что пассажиропоток станций метро рядом с парками, крупными торговыми центрами и жилыми комплексами за неделю вырос почти на 19%. Лидерами пассажиропотока стали станции "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская.