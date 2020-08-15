Дополнительная пересадка появится со станции "Каховской" БКЛ метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Строительство дополнительной пересадки со станции "Каховская" началось на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Оттуда можно будет попасть на "Севастопольскую" Серпуховско-Тимирязевской линии, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на "Каховской" полностью поменяли основные конструкции платформенного участка, сейчас идет отделка путевых стен.

"Реконструируется существующая пересадка на станцию "Севастопольская", и начато строительство дополнительной, она позволит пропускать больший пассажиропоток. Станцию откроем в составе участка от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" в 2021 году", – цитирует Бочкарева Агентство "Москва".

С октября 2019 года Каховская линия метро полностью закрыта для пассажиров, это связано с работами на станциях станциях для их последующего включения в состав БКЛ подземки. Южный участок БКЛ, к которому будет присоединена существующая Каховская линия, включает в себя станции "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Его общая длина – 7 километров.

До конца текущего года в Москве построят три новых станции метро. На западном участке БКЛ от "Хорошевской" до "Карамышевской" появятся "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", а на северо-восточном отрезке – "Электрозаводская". Это 10 километров линий плюс еще одно депо.

Станцию "Сокольники" БКЛ на Сокольнической площади собираются открыть в следующем году. Через южный вестибюль с нее можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии. Бочкарев отмечал, что проходку тоннелей на всем протяжении БКЛ должны закончить через год.

"Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" БКЛ планируют запустить в 2022 году. Первая расположится вдоль улицы Коломенской на пересечении с Кленовым бульваром, вторая вдоль Коломенской улицы в районе строения 7. В том же году, как ожидается, введут в эксплуатацию северо-восточный участок БКЛ.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".