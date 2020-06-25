Станцию метро "Каховская" комплексно реконструируют

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Станцию столичного метрополитена "Каховская" ждет комплексная реконструкция, в частности, специалисты полностью заменят инженерные сети, которые устарели за годы эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в первую очередь проект реконструкции подразумевает ее комплексное переоснащение в плане инженерных систем, освещения, перепланировки служебно-бытовых помещений в связи с обновлением мощностей.

"В частности, будут установлены современные турникеты, автоматы по продаже билетов, запроектирован современный кассовый блок и так далее", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Как уточняется, планируется масштабный ремонт северного и южного вестибюлей, а также четырех наземных павильонов.

"Что касается дизайна станции, то он не претерпит изменений, речь идет лишь о замене устаревших облицовочных материалов на новые. Литые настенные панно на тему эпизодов гражданской войны также сохранятся. И главное, станция будет приспособлена для передвижения маломобильных категорий граждан", – пояснил Кузнецов.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что станцию метро "Каховская" Каховской линии откроют с окончанием реконструкции в 2021 году в составе южного участка Большой кольцевой линии.

Южный участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" соединяет три действующие радиальные линии метро, а также БКЛ со строящейся Коммунарской линией.

