Станцию метро "Каховская" комплексно реконструируют

13:13
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Станцию столичного метрополитена "Каховская" ждет комплексная реконструкция, в частности, специалисты полностью заменят инженерные сети, которые устарели за годы эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в первую очередь проект реконструкции подразумевает ее комплексное переоснащение в плане инженерных систем, освещения, перепланировки служебно-бытовых помещений в связи с обновлением мощностей.
"В частности, будут установлены современные турникеты, автоматы по продаже билетов, запроектирован современный кассовый блок и так далее", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.
Как уточняется, планируется масштабный ремонт северного и южного вестибюлей, а также четырех наземных павильонов.
"Что касается дизайна станции, то он не претерпит изменений, речь идет лишь о замене устаревших облицовочных материалов на новые. Литые настенные панно на тему эпизодов гражданской войны также сохранятся. И главное, станция будет приспособлена для передвижения маломобильных категорий граждан", – пояснил Кузнецов.
Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что станцию метро "Каховская" Каховской линии откроют с окончанием реконструкции в 2021 году в составе южного участка Большой кольцевой линии.
Южный участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" соединяет три действующие радиальные линии метро, а также БКЛ со строящейся Коммунарской линией.
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