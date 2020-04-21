Станцию "Каховская" откроют после реконструкции в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Станцию Московского метрополитена "Каховская" Каховской ветки откроют с окончанием реконструкции в 2021 году в составе южного участка Большой кольцевой линии. Об этом заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Три станции Каховской линии ("Каховскую", "Варшавскую" и "Каширскую") закрыли в прошлом году для интеграции БКЛ.

"Южный участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" соединяет три действующие радиальные линии метро, а также БКЛ со строящейся Коммунарской линией", – обратил внимание глава департамента.

По его словам, с вводом нового участка подземки будет улучшена транспортная доступность для полумиллиона москвичей.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии.

В конце марта сообщалось, что щиты-гиганты проложили почти километр тоннелей БКЛ с начала года.