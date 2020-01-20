Каховскую линию интегрируют в состав БКЛ метро через два года

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Каховскую линию полностью интегрируют в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метро через два года. Об этом сообщается на сайте столичного департамента строительства.

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в 2021 году откроется станция "Каховская", а в 2022-м – станции "Варшавская" и "Каширская" вместе с восточным участком БКЛ.

К настоящему моменту на линии завершена проходка левого и правого перегонных тоннелей от станции "Каховская" до станции "Зюзино".

Каховская линия метро являлась самой короткой веткой столичной подземки, ее длина составляла 3,3 километра. В ее состав входили три станции — "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". В октябре прошлого года ее закрыли для интеграции в БКЛ.

Ранее на южном участке БКЛ началось строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская". Маршрут перегона пролегает под Севастопольским проспектом, рекой Котловкой и станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии.

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018 году был открыт первый участок: от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.

