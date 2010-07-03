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13:26

На станции "Улица Новаторов" БКЛ начали строить основные конструкции

город строительство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станции "Улица Новаторов" БКЛ начали строить основные конструкции.

"Началось строительство основных конструкций станционного комплекса "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии метро. Работы выполнены на четыре процента, также продолжается разработка грунта котлована", – рассказал Агентству "Москва" глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Согласно плану адресной инвестиционной программы, станция должна открыться в 2022 году.

В октябре завершилось строительство перегонного тоннеля между станциями "Воронцовская" и "Улица Новаторов".

Всего на южном участке БКЛ будет пять станций – "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Его открытие обеспечит удобную пересадку тем, кто будет пользоваться будущей Коммунарской линией метро. Пересекаться ветки будут на "Улице Новаторов".

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка".

Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.

Ранее "Мосинжпроект" и CRCC подписали соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект".

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