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На станции "Улица Новаторов" БКЛ начали строить основные конструкции.

"Началось строительство основных конструкций станционного комплекса "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии метро. Работы выполнены на четыре процента, также продолжается разработка грунта котлована", – рассказал Агентству "Москва" глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Согласно плану адресной инвестиционной программы, станция должна открыться в 2022 году.

В октябре завершилось строительство перегонного тоннеля между станциями "Воронцовская" и "Улица Новаторов".

Всего на южном участке БКЛ будет пять станций – "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Его открытие обеспечит удобную пересадку тем, кто будет пользоваться будущей Коммунарской линией метро. Пересекаться ветки будут на "Улице Новаторов".

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка".

Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.

Ранее "Мосинжпроект" и CRCC подписали соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект".