Первую станцию метро в Можайском районе откроют в 2021 году

17:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станция "Давыдково" Большой кольцевой линии появится в районе пересечения Аминьевского шоссе и Инициативной улицы в 2021 году. Она станет первой станцией метро в Можайском районе столицы, информирует портал мэра и правительства Москвы.
В настоящее время на строительной площадке осуществляется возведение монолитных конструкций станции. Отмечается, что оформление самой платформы напомнит о живописной долине реки Сетуни и зеленых массивах одноименного природного заказника.
"Строители приступили к монтажу инженерных систем и устройству верхнего строения пути. Скоро начнутся работы по прокладке кабеля и монтажу силового оборудования тягово-понизительных подстанций, водоотливных и вентиляционных установок", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Отмечается, что общая протяженность юго-западного участка БКЛ составит 9,2 километра.
По словам Бочкарева, монолитные работы на юго-западном участке БКЛ выполнены уже более чем на 50%.
Ранее сообщалось, что строительство тоннелей Большой кольцевой линии метро выполнено почти на 80%.
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