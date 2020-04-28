Первую станцию метро в Можайском районе откроют в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция "Давыдково" Большой кольцевой линии появится в районе пересечения Аминьевского шоссе и Инициативной улицы в 2021 году. Она станет первой станцией метро в Можайском районе столицы, информирует портал мэра и правительства Москвы.

В настоящее время на строительной площадке осуществляется возведение монолитных конструкций станции. Отмечается, что оформление самой платформы напомнит о живописной долине реки Сетуни и зеленых массивах одноименного природного заказника.

"Строители приступили к монтажу инженерных систем и устройству верхнего строения пути. Скоро начнутся работы по прокладке кабеля и монтажу силового оборудования тягово-понизительных подстанций, водоотливных и вентиляционных установок", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что общая протяженность юго-западного участка БКЛ составит 9,2 километра.

По словам Бочкарева, монолитные работы на юго-западном участке БКЛ выполнены уже более чем на 50%.

Ранее сообщалось, что строительство тоннелей Большой кольцевой линии метро выполнено почти на 80%.