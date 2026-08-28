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28 августа, 23:42

Происшествия

Херсонская область осталась без света из-за удара ВСУ

Фото: ТАСС/Zuma

Херсонская область оказалась обесточена в результате удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома местных жителей.

"Спасибо нашим энергетикам. Работают в сложной обстановке, понимая, что от их работы сейчас зависит весь регион", – отметил Сальдо.

Ранее ВСУ атаковали с помощью БПЛА Ярославскую область, в результате чего один человек погиб, еще 27 получили ранения. В частности, 17 человек получили ранения различной степени тяжести при падении обломков БПЛА на межмуниципальный автобус.

По факту атаки на гражданские объекты Ярославской области возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий на местах ЧП. Действиям лиц, причастных к совершению терактов, будет дана уголовно-правовая оценка.

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