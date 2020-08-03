Пассажиропоток станций метро вблизи парков и ТЦ за неделю вырос на 19%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиропоток станций метро рядом с парками, крупными торговыми центрами и жилыми комплексами за неделю вырос почти на 19%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Пассажиры метро возвращаются к поездкам. Самый высокий рост пассажиропотока (на 19% за неделю) – на станциях вблизи парков и мест для прогулок, крупных ТЦ и ЖК. Лидеры пассажиропотока – "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что накануне пассажиропоток также заметно увеличился на станциях подземки и Московского центрального кольца, расположенных вблизи улицы Лужники и Воробьевых гор. Там проходил Московский полумарафон.

"Вчера старт маршрута Московского полумарафона на 78% увеличил пассажиропоток на станции Лужники МЦК, на 61% – "Спортивной" и на 41% – "Воробьевых гор". Вчера московским транспортом воспользовались больше 2 миллионов 370 тысяч человек – 81% от такого же дня в прошлом году", – добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что свыше 197 тысяч человек стали пассажирами станции Славянский бульвар МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" за месяц ее работы. Пик перевозок пришелся на 28 июля, когда станцией воспользовались более 9,7 тысячи человек.

В Дептрансе рассказали, что Славянский бульвар МЦД-1 улучшил транспортную доступность района Фили-Давыдково с более чем 115 тысячами человек. Там появились две платформы, навес, защищающий от непогоды, и новый пешеходный тоннель.

