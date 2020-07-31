В WhatsApp появился канал для обращений пассажиров Мострансавто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры Мострансавто теперь могут отправить обращения на официальный канал компании в WhatsApp, сообщили в пресс-службе организации.

"Стикеры с номером телефона для обращений и информацией о новой услуге появятся в автобусах предприятия", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что контакт будет доступен в круглосуточном режиме. К текстовому сообщению можно приложить геопозицию остановочного пункта и медиафайлы: видеозаписи, отсканированные копии документов, аудиоматериалы и фотографии. Ответ специалиста придет в личные сообщения.

В пресс-службе отметили, что ранее организованные каналы связи с предприятием продолжают свою работу.

Ранее сообщалось, что вендинговые автоматы с защитными масками, перчатками и снеками установили на автовокзалах и автостанции ГУП "Мосгортранс".