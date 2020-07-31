В WhatsApp появился канал для обращений пассажиров Мострансавто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пассажиры Мострансавто теперь могут отправить обращения на официальный канал компании в WhatsApp, сообщили в пресс-службе организации.
"Стикеры с номером телефона для обращений и информацией о новой услуге появятся в автобусах предприятия", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что контакт будет доступен в круглосуточном режиме. К текстовому сообщению можно приложить геопозицию остановочного пункта и медиафайлы: видеозаписи, отсканированные копии документов, аудиоматериалы и фотографии. Ответ специалиста придет в личные сообщения.
В пресс-службе отметили, что ранее организованные каналы связи с предприятием продолжают свою работу.
Ранее сообщалось, что вендинговые автоматы с защитными масками, перчатками и снеками установили на автовокзалах и автостанции ГУП "Мосгортранс".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: