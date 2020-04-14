Пассажиропоток Мострансавто составил около 22% по сравнению с началом марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиропоток Мострансавто составляет около 22% по сравнению с началом марта. Об этом говорится на сайте подмосковного перевозчика.

Стало известно, что объем перевозок льготных категорий пассажиров сократился почти на 85%.

"В начале марта предприятие перевозило около 1,5 миллиона человек в день. С 8 апреля транспортная работа скорректирована с учетом потребностей жителей Московской области", – говорится в заявлении пресс-службы "Мострансавто".

По данным компании, на некоторых маршрутах сохранился график движения нерабочих дней.

Планируется, что после улучшения ситуации вся транспортная работа будет восстановлена в полном объеме.

В феврале сообщалось, что в Мострансавто начали проводить дезинфекцию автобусов.

Кроме того, стало известно, что в Подмосковье временно сокращают количество автобусных рейсов.