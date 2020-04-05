Власти сообщили правила передвижения на автомобилях в Подмосковье

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Фото: depositphotos/wastesoul
Стали известны правила выезда на личном автомобиле на дороги Подмосковья. Об этом власти региона сообщили в документе, опубликованном на официальном сайте.
В нем говорится, что граждане могут передвигаться на личном транспорте лишь в ряде случаев.
"(В случае - прим.ред.) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг", – утверждается в документе.
Там также уточняется, что жители региона могут выходить из дома для выноса мусора и выгула собаки. Кроме того, можно покидать жилище для обращения за медицинской помощью.
В общественных местах и транспорте граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Исключение составляют поездки в машинах такси.
Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве. Сообщалось, что полиция получила право останавливать машины и уточнять цель поездки.
За последние 24 часа в России выявлено 582 новых случая заражения инфекцией COVID-19. Общее число пациентов с коронавирусом возросло до 4 тысяч 731 человека.
В Москве за сутки обнаружено 434 человека с COVID-19. Из них 14 – дети.
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