Власти сообщили правила передвижения на автомобилях в Подмосковье

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Стали известны правила выезда на личном автомобиле на дороги Подмосковья. Об этом власти региона сообщили в документе, опубликованном на официальном сайте.

В нем говорится, что граждане могут передвигаться на личном транспорте лишь в ряде случаев.

"(В случае - прим.ред.) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг", – утверждается в документе.

Там также уточняется, что жители региона могут выходить из дома для выноса мусора и выгула собаки. Кроме того, можно покидать жилище для обращения за медицинской помощью.

В общественных местах и транспорте граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Исключение составляют поездки в машинах такси.

Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве. Сообщалось, что полиция получила право останавливать машины и уточнять цель поездки.

За последние 24 часа в России выявлено 582 новых случая заражения инфекцией COVID-19. Общее число пациентов с коронавирусом возросло до 4 тысяч 731 человека.

В Москве за сутки обнаружено 434 человека с COVID-19. Из них 14 – дети.