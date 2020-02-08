"Мострансавто" начало проводить дезинфекцию автобусов

Фото: vk.com/ao_mostransavto

Дополнительную дезинфекцию начали проводить в автобусах "Мострансавто" для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, санитарно-эпидемиологические мероприятия организовали помимо обязательной влажной уборки салона.

Отмечается, что дезинфекцию проводят при помощи специальных растворов и моющих средств. Обрабатывают входные двери, сиденья, поручни и валидаторы.

Ежедневно автобусами пользуются около 1,5 миллиона человек. В "Мострансавто" подчеркнули важность обработки в сезон распространения гриппа и ОРВИ.

Антисептическая уборка проводится после возвращения автобуса в парк. Средства, используемые для дезинфекции, безопасны для здоровья пассажиров.

Ранее в столичном департаменте транспорта на фоне угрозы коронавируса рассказали, что более 12,5 тысячи вагонов метро, автобусов, трамваев ежедневно проходят дезинфекцию.